Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusunu öldüresiye dövdüğü görüntülerle ilgili sanat camiasından ilk tepki Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halil Sezai'ye meydan okudu.

"ACINACAK HALDESİN"

Paylaşımında meslektaşını adeta topa tutan Akçıl, "Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok, adet yok. Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşısına çıksam? Yazık sana. Acınacak haldesin" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Akçıl'ın o paylaşımı;