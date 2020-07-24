Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu

Müzisyen Sinan Akçıl, geçen Eylül'de boşandığı oyuncu Burcu Kıratlı'ya doğum gününde tektaş yüzük hediye ederek evlenme teklifinde bulundu.

24.07.2020 21:50 | Son Güncelleme: 24.07.2020 22:39

Geçtiğimiz Eylül ayında boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden evlenmeye hazırlanıyor.

Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri

Müzisyen Sinan Akçıl'ın Eylül ayında tek celsede boşandığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde tektaş yüzük hediye ederek yeniden evlenme teklifinde bulundu.

BOŞANDIKTAN SONRA İLİŞKİLERİNE İKİNCİ BİR ŞANS VERDİLER

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Hollanda Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, eylülde boşanmıştı. Kasımda ise yeniden bir araya gelmişlerdi.