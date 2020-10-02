Simpsonlar kehanetleri gerçek mi? The Simpsons karakterleri ne? Simsonlar kimdir?

Simpsonlar çizgi filmi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki başarısı, koronavirüs gibi konuları önceden bildiğine dair iddialarla gündeme gelmişti. 11 Eylül saldırıları gibi konulrı da işlediği söylenen çizgi film, The Simpsons kehanetleri olarak anılmaya başlamıştı. İşte, Simpsonlar hakkında detaylar...

SİMPSONLAR KİMDİR?

The Simpsons orjinal adına sahip çizgi film, Matt Groening tarafından Fox Broadcasting Company için yaratılan animasyon televizyon komedisidir. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin eleştirel oyunudur. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçer ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hâllerini hicveder.

THE SİMPSONS KARAKTERLERİ

Homer Simpson

Marge Simpson

Bart Simpson

Lisa Simpson

Maggie Simpson

Akira

Ms. Albright

Aristotle Amadopolis

Atkins, Sayman

Mary Bailey

Birchibald "Birch" T. Barlow

Jasper Beardly

Benjamin, Doug, and Gary

Bill and Marty

Blinky

Blue-Haired Lawyer

Boobarella

Wendell Borton

Gladys Bouvier

Jacqueline Bouvier

Patty Bouvier

Selma Bouvier

Kent Brockman

Bumblebee Man

Charles Montgomery Burns

Capital City Goofball

Carl Carlson

Crazy Cat Lady

Superintendant Gary Chalmers

Charlie

Chase

Scott Christian

Cowboy Bob

Comic Book Guy

Mr. Costington

Database

Declan Desmond

Disco Stu

Dolph

Lunchlady Doris

DuffmaN

Eddie and Lou

Ernst ve Gunter

Fat Tony

Maude Flanders

Ned Flanders

Rod Flanders

Todd Flanders

Frankie the Squealer

Professor John Frink

Baby Gerald

Ginger Flanders

Mrs. Glick

Gloria

Barney Gumble

Gil Gunderson

Happy Little Elves

Judge Constance Harm

Herman

Bernice Hibbert

Dr. Julius Hibbert

Elizabeth Hoover

Lionel Hutz

Kıymık ve Tırmık

Jacques

Jimbo Jones

Rachel Jordan

SİMPSONLAR KEHANETLERİ

ABD'nin meşhur çizgi dizisi Simpsonlar, işlediği konularla sosyal medyanında sık sık gündemine oturuyor. Dünyada yaşanan gelişmeleri öncede bildiği iddia edilen Simpsonlar kehanetleri şöyle:

Dizinin Trump'ın başkan seçilmesi olayını daha önce işlemesi, Donald Trump'ın virüse yakalanması gibi konuları önceden işlemişti.

Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamayı da önceki bölümlerinden geçirdiği iddialar arasında bulunuyor.

George Floyd eylemleri sırasında göstericilerin Boston'daki Waterfront Parkı'nda bulunan Kolomb heykeline saldırarak, heykelin başını sökmeleri de, Simpsonlar'da yer alan Jebediah Springfield'ın heykelinin başını kesme sahnesi ile özdeşleştirildi.

Koronavirüsü de daha önceden bildiği söylenen Simpsonlar'da Japonya'dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

Lady Gaga'nın Super Bowl'daki şovu da tahmin edilenler arasında gösteriliyor.

Disney ve FOX'un birleşimi, dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında 'Walt Disney Co'nun bir bölümü' yazısı ile önceden tahmimn edildiği düşüncesine neden oldu.

Simpsonlar'ın yayımlandığı 90'lı yıllarda bir sahnede akıllı telefonun yer alması ve altında da bir elma görselinin olması da çizgi filmin, akıllı telefonların geleceğine işaret ettiği fikrine yol açtı.