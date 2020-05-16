Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, Batman Kozluk Üçyol mevkinde kendisine yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mete, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mete, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine nakledildi. Mete, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HUSUMETTEN KAYNAKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Saldırının daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.