Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, amcasının valizinden aldığı tabanca ile oynadığı sırada kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü.

26.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:30

Yozgat'ta amcasının silahıyla oynayan çocuk, kaza ile kuzenini öldürdü.

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İddiaya göre, Sorgun ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, 7 yaşındaki Ö.E.A. amcası H.U.'nun valizinden aldığı tabanca ile oynadığı sırada, tabancanın ateş alması sonucu 2 yaşındaki kuzeni H.İ.F.'yi vurdu.

MUAYENEDE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Silah sesinin duyulması üzerine H.U. ve yakınları kendi araçlarıyla H.İ.F.'yi Sorgun Devlet Hastanesine götürdü. Muayenede H.İ.F.'nin öldüğü belirlendi.

KÜÇÜK ÇOCUK BABASINA TESLİM EDİLDİ

Yaşı küçük olan Ö.E.A. kimlik tespitinden sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla babasına teslim edilirken H.İ.F.'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

H.U.'nun İstanbul'da mahalle bekçisi olduğu, izinli olarak Sorgun'a geldiği öğrenildi.