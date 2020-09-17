Sıla, yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert çıktı: Yazıklar olsun

Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan Halil Sezai dün yaşlı bir adamı darbettiği için karakolluk oldu. Ünlü şarkıcının 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan Sezai'ye bir tepki de Sıla'dan geldi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Görüntülerin ardından tepkilerin odağında olan Halil Sezai'ye sanat dünyasından da tepki yağdı. Son olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Sıla, Sezai'ye "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

HALİL SEZAİ YAŞLI KOMŞUSUNA ŞİDDET UYGULADI

Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

Halil Sezai önceki gün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. Sezai burada Meriç'i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı. Gelişmelerin ardından Halil Sezai'nin yaşlı komşusuna dakikalarca şiddet uyguladığı güvenlik görüntüleri basına bomba gibi düştü.