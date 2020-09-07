Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem saat kaçta, hangi kanalda? Sihir Annem oyuncuları kimler?

Sihirli Annem uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmaz diziler arasında. Tekrarları başlayacak dizi saat kaçta başlayacak?

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çocukların hatta yetişkinlerin bile vazgeçemediği dizi Sihirli Annem 7 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'da Kanal D'de!

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

İnci Türkay Betüş

Şahap Sayılgan Sadık

Nevra Serezli Dudu

Ebru Karanfilci Genç Dudu

Metin Serezli Taci (seslendirme)

Gül Onat Perihan Defne Joy Foster Eda

Buğra Özmüldür Cem

Gizem Güven Ceren

Zeynep Özkaya Çilek

Jess Molho Yavuz

Ayşen İnci Periliçe

Jennifer Boyner Toprak

Süeda Çil Firuze

Damla Ersubaşı Tuğçe

Tiraje Başaran Pakize

Ayla Arslancan Peri Nine

Uğur Kurul Barış

Zuhal Topal Suzan

Suat Sungur Avni

Lale Oraloğlu Merzuka

Oğuz Oktay İbrahim Amca

Kübra Özmüldür Pera

Merve Ateş Eda (küçük)

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Fantastik bir dizi olan Sihirli Annem, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4.sezon(2005-2006), 22 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra yoğun istek üzerine 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezon 240. bölümüyle ekranlara veda etti.