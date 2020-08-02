Siemens, Varian Medical'ı 15 milyar dolara satın alıyor

Alman Siemens Healthineers, kanser tedavisine yönelik tıbbi araçlar ve yazılımlar geliştiren ABD'li Varian Medical'ı 15 milyar dolar (104 milyar TL) karşılığında almak istiyor. İki şirket arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindi.

02.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:11

X-Ray, ultrason, MRI gibi tıbbi cihazlar üreten Siemens Healthineers, büyük bir satın almaya hazırlanıyor. Bloomberg'de yer alan habere göre Alman şirket, kanser tedavisi için araç ve yazılım geliştiren Varian Medical'ı 15 milyar dolar karşılığında almak istiyor.

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GÖRÜŞMELER SON AŞAMAYA GELDİ

Siemens ile ABD'li firma arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi. Her iki şirket de konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

10 BİN ÇALIŞANI VAR

California, Palo Alto'da bulunan Varian'ın 10 bin çalışanı var. Şirket, yenilikçi kanser tedavileri üzerine çalışmalar yapıyor. Varian, 2019 yılında 3,2 milyar dolar (22 milyar 300 milyon TL) gelir elde etmişti.