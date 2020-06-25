Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen ve ünü tüm Türkiye'ye yayılan Nazende fasulyesinin hasadı 1 ay önce başladı. İlk hasatta kilosu 15 liradan satılan meşhur fasulye bugün 3 liradan alıcı bulamıyor.

ÜRETİCİLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Ürünlerin bollaşmasıyla birlikte fiyatları düşen ve müşteri bulamayan üreticiler şimdi topladıkları ürünleri nasıl satacaklarını düşünüyor.

"MASRAFIMIZI KURTARMAZ"

Bu yıl fasulye fiyatlarının 15 liradan açıldığını ifade eden üreticiler, "İlk toplamaya başladığımızda fiyatlar çok iyiydi 15 liraya satıyorduk. Şimdi 3-4 liradan satılıyor ancak alan yok. Masraflar çok ağır bu fiyatlara satarsak masrafımızı kurtarmaz" dedi.