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Sezonu 15 liradan açtı şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor

Bursa'nın meşhur Nazende fasulyesi bu yıl sezonu 15 liradan açtı.

Sezonu 15 liradan açtı şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
25.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:02

Bursa'nın meşhur Nazende fasulyesi bu yıl sezonu 15 liradan açtı. Ürün bollaşınca 3 liraya düşen fasulyeye üretici müşteri bulamıyor.

İznik ilçesinde yetişen ve ünü tüm Türkiye'ye yayılan Nazende fasulyesinin hasadı 1 ay önce başladı. İlk hasatta kilosu 15 liradan satılan meşhur fasulye bugün 3 liradan alıcı bulamıyor. Ürünlerin bollaşmasıyla birlikte fiyatları düşen ve müşteri bulamayan üreticiler şimdi topladıkları ürünleri nasıl satacaklarını düşünüyor.

Bu yıl fasulye fiyatlarının 15 liradan açıldığını ifade eden üreticiler, "İlk toplamaya başladığımızda fiyatlar çok iyiydi 15 liraya satıyorduk. Şimdi 3-4 liradan satılıyor alanda yok masraflar çok ağır bu fiyatlara satarsak masrafımızı kurtarmaz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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