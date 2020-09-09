Sezgin Erdoğan kimdir? Tuğgeneral Sezgin Erdoğan nereli, neden vefat etti?

Sezgin Erdoğan kaç yaşında hayatını kaybetti? Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı rütbesinde bir süre çalışmalar yürüttü. Evli ve iki çocuk babası olan Sezgin Erdoğan hayatı haberimizde.

SEZGİN ERDOĞAN KİMDİR?

Erdoğan, uzun süre TKS bünytesinde ve çeşitli rütbelerde görev yürüttü. Ağustos 2019'da İstanbul Bağcılar'daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanan komutan, bir dönem Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak da görev yapmıştı. Erdoğan'ın ailesi (annesi) ise Çanakkale'de yaşıyor.

Tuğgeneral Erdoğan'ın eşi ise Isparta Adliyesi'nde hakim olarak çalışıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır. Sezgin Erdoğan, 09 Eylül 2020 tarihinde görevi sırasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.