Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

22.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:24

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz fotoğrafını paylaştı.

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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ve sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Şeyma Subaşı'nın o pozu;

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına "Bu zamana kadar olan en mükemmel fotoğraf" şeklinde yorumlar yapıldı.