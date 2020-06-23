Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecini İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçiren Şeyma Subaşı, 1 Haziran'da seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından soluğu İzmir'in ünlü tatil beldesi Alaçatı'da almıştı. Önceki gün Guido Senia'yı İtalya'ya uğurlayan Subaşı, ardından tatil için Bodrum'a gitmişti.

ACUN İLE BULUŞUP YEMEK YEDİLER

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz akşam arkadaşları ve Acun Ilıcalı ile Gümüşlük'te yemek yerken görüntülendi. Mekan çıkışı magazin muhabirlerine özel hayatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına da yanıt verdi.

"BİZ AYRILMADIK ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Subaşı, söz konusu iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Hayır Guido ile birlikteyiz. Uçuşlar açılınca ailesini görmek için İtalya'ya döndü. Daha ne kadar burada kalabilir sonuçta Türkiye vatandaşı değil… Biz ayrılmadık öyle bir şey yok."