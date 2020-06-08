Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor

Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayla gündem olan Şeyma Şubaşı'nın hesap hareketlerini çalıştığı bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memurunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

08.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:50

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, evliliklerini 2018 yılında bitirdi. Subaşı'nın hesap hareketlerini sosyal medyada paylaşan bankacının 9 yıl hapsi istendi.

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ALDIĞI NAFAKA GÜNLERCE KONUŞULDU

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Eylül 2017'de evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2018'de anlaşmalı olarak boşandı. Daha sonra İtalyan DJ Guido Senia'yla yeni bir ilişkiye başlayan Subaşı'nın aldığı nafaka günlerce konuşuldu.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şeyma Şubaşı'nın hesap hareketlerini çalıştığı bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, çalıştığı kurum tarafından fark edilince önce işinden oldu, ardından savcılığa ihbar edildi. 9 yıla kadar hapsi istenen çalışan, "Magazinde çıkan haberlerden dolayı nafakasını merak ettiğim için banka hesabına girdim" dedi.