Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bir kızının annesi olan Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 40 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ilıcalı ise sosyal medya hesabından sevgilisinin de içinde olduğu bir pozu paylaşarak aşkını ilan etti. Söz konusu fotoğraf ise Şeyma Subaşı ve ablasının arasını açtı.

ACUN YENİ SEVGİLİSİYLE POZUNU PAYLAŞTI

Koronavirüs salgınından dolayı Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı, bu süreci kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla geçiriyor. Özel hayatını basından uzak tutan Ilıcalı, bir ilki yaparak sevgilisi ve arkadaşlarıyla tekne turu yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı. Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ise Ilıcalı'nın sevgilisi ile olan fotoğrafını beğendi.

ŞEYMA ABLASINI SİLDİ

Şeyma Subaşı ise ablasının fotoğrafı beğenmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Subaşı, Instagram hesabından ablasını takipten çıkardı.

ACUN VE ÇAĞLA'NIN İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Ilıcalı ile arasında 21 yaş fark olan Subaşı, Ayça Çağla Altunkaya hakkında soruları yanıtsız bırakmak istedi. Sonra konuşan Subaşı, Altunkaya'nın Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olmasına değinerek "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" demişti. Subaşı, Altunkaya'nın kendisine benzetilmesi hakkında da "Bilmiyorum, görmedim benziyor mu?" şeklinde konuşmuştu.