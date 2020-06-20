Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı

Koronavirüs nedeniyle seyircinin alınmadığı Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçında Başakşehirli Demba Ba'ya tribünden su şişesi geldi.

20.06.2020 00:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:37

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Ankaragücü'nü geriden gelerek 2-1 yendiği maçta oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım

Mücadelenin 56. dakikasında oyundan alınan ve maçı yedek kulübesinde tamamlayan Demba Ba'ya seyircisiz karşılaşmada tribünden su şişesi atıldı.

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan bu olay sonrasında yayıncı kuruluş yıldız futbolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını aktardı.