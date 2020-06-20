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Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı

Koronavirüs nedeniyle seyircinin alınmadığı Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçında Başakşehirli Demba Ba'ya tribünden su şişesi geldi.

Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
20.06.2020 00:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:33

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Ankaragücü'nü geriden gelerek 2-1 yendiği maçta oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Mücadelenin 56. dakikasında oyundan alınan ve maçı yedek kulübesinde tamamlayan Demba Ba'ya seyircisiz karşılaşmada tribünden su şişesi atıldı.

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan bu olay sonrasında yayıncı kuruluş yıldız futbolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını aktardı.

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