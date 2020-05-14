Seyir halindeki motosikleti otomobilin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu
Seyir halindeki motosikleti otomobilin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu Tünelde kontrolden çıkan otomobil önce duvara sonra otomobile çarparak durabildi Amasya'da tünelde meydana gelen ilginç kaza, anbean kameralara yansıdı.
14.05.2020 01:17 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:18
Seyir halindeki motosikleti otomobilin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu
Tünelde kontrolden çıkan otomobil önce duvara sonra otomobile çarparak durabildi
AMASYA - Amasya'da tünelde meydana gelen ilginç kaza, anbean kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan kazada kontrolden çıkan otomobil önce duvara çarptı sonra da karşı şeritten gelen otomobile vurarak durabildi.
Ferhat Tüneli'nde dün akşam saatlerinde olduğu belirlenen kazada can kaybı olmadı. Kazanın sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı kaynaklandığı bildirildi.