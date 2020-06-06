Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı

Antalya'da bir kamyonet sürücüsü kendi canını ve trafiktekilerin canını hiçe sayıp aracının direksiyonunu ve gaz pedalını bırakıp kamyonetten dışarı çıktı. Ayağa kalkıp el sallayan sürücünün o anları yanındaki aracın içindekiler tarafından kaydedildi.

06.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:03

Antalya'da kara yolunda kamyonet sürücüsünün direksiyonu bırakıp yanından geçen araçtakileri selamlama görüntüleri 'pes' dedirtti.

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ARACIN HAKİMİYETİNİ BIRAKIP AYAĞA KALKTI

Görüntüler, bölünmüş bir kara yolunda kaydedildi. Sollama yapan araç içindeki kişi, gülme sesiyle "Yol verelim arkadaşlar, arkadaşı görüyor musunuz?" dedi. Bu sırada kamyonet sürücüsü aracın kapısını açtı ve direksiyonu bırakıp, ayağını da gazdan çektikten sonra basamak bölümünde ayağa kalktı.

KENDİNİ ÇEKEN KİŞİYE EL SALLADI

Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda sürücü, ara ara yola da bakıp görüntüsünü çeken kişiye el salladı. Görüntüyü çeken kişi ise "Direksiyonu kim tutuyor acaba?" diye sordu.Sürücü daha sonra kendini görüntüleyen kişileri araç kornası ve gülücüklerle selamlayıp koltuğuna oturdu.