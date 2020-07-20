Seyfi Dursunoğlu'na veda... Vasiyeti yerine getirilemedi... İşte nedeni

Ünlü sanatçı Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

20.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:04

Ünlü sanatçı Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.

GÜLBEN ERGEN

DENİZ SEKİ