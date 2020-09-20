Şevket Çoruh, Dümbüllü'nün kavuğunu ne zaman alacak? Rasim Öztekin kavuğu kimden aldı?

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu Şevket Çoruh'a devredeceğini açıklamasının ardından devir teslim töreninin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu ve detaylar belli oldu. Kavuğun son temsilcisi Öztekin, Dümbüllü'nün kavuğunu 20 Eylül'de Çoruh'a teslim edecek. İşte, detaylar...

ŞEVKET ÇORUH, KAVUĞU NE ZAMAN ALACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle kavuk yeni sahibine gidecek. 20 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de yapılacak etkinlikle Çoruh, kavuğu Rasim Öztekin'den devralacak. Kavuk Devir Teslim Töreni, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.

Şevket Çoruh, 6. Kavuklu olarak, Murat Akkoyunlu ile birlikte sahneye çıkacak ve "Bir Baba Hamlet" oyununu sergileyecek.

RASİM ÖZTEKİN KAVUĞU KİMDEN, NE ZAMAN ALDI?

İsmail Hakkı Dümbüllü, Kel Hasan'dan devraldığı meşhur kavuğu, 1968'de Hababam Sınıfı ile milyonların gönlüne taht kuran oyuncu Münir Özkul'a devretti. Özkul ise 1989'da Ferhan Şensoy'a verdi. 2016'da kavuğun yeni emenetçisi Rasim Öztekin olmuştu.