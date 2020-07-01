Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım

Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi oldu. Darp iddiasıyla kısa sürede gündem olan Ozan Güven'den açıklama gelmezken Bulutsuz, yaşadığını iddia ettiği kavga anını anlattı.

OZAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Son dönemde yaptığı işler ve hakkında çıkan magazin dedikodularıyla sık sık gündeme gelen Ozan Güven, son olarak sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği yönündeki iddialarla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta sonu Güven'in şiddetine maruz kaldığını ileri süren Bulutsuz, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

"BİR SAATTEN FAZLA SÜREN ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz, "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum" dedi.

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Deniz Bulutsuz, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Deniz Bulutsuz, dergi editörü olarak çalıştı. İstanbul Moda Akademisi Moda Yönetimi programını tamamlayan başarılı isim, ardından Elle'de çalıştı ve reklam ajanslarında stajyer olarak görev aldı, sosyal medya hesapları yönetti. Deniz Bulutsuz, Vogue ve GQ Türkiye + GQ Türkiye Sosyal Medya Editörü için özel proje ekibinde çalıştı. Genç yetenek, oyuncu Ozan Güven ile bir süredir birlikteydi.