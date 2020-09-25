Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı

Ünlü sunucu Ece Erken, bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı'nda bir kafede görüntülendi. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan avukat Mahmutyazıcıoğlu, yerinden kalkarak olay çıkardı.

"SİZİNLE HESAPLAŞACAĞIM"

Milliyet'te yer alan habere göre: Kafede bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Erken, elini sevgilisinin omzuna attı. Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak ortalığı karıştırdı. "Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehdit etti.

Ece Erken ise sevgilisi olay çıkartırken yerinden dahi kalmadan sakince oturdu.