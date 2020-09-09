Sevgili sözleri 2020 | Sevgiliye güzel sözler, en iyi sevgili sözleri, sevgili ile ilgili sözler, sevgiliye güzel mesajlar

Sevgiliye güzel sözler, sevgili sözleri ile sevgiliniz olan kişiye iltifat edebilir, ona değer verdiğinizi sözlerle kanıtlayabilirsiniz. Peki sevgili sözleri nedir? Sevgiliye güzel sözler nelerdir? Tüm sevgili sözleri listesi sizlerle.

SEVGİLİ SÖZLERİ 2020

2020 yılı için en güzel sevgili sözleri sizlerle! Sevgiliye söylenecek güzel sözlere, sevgili sözlerine, sevdiğiniz kişiye söyleyeceğiniz sözlere, en iyi sevgili sözlerine, sevgi sözlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

- O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum. Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum. Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın! Seni çok seviyorum.

- Seni hata yaptığında bırakacak kadar değil, baştan aşağı hata olduğun zamanlarda bile vazgeçemeyecek kadar çok seviyorum.

- Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel... Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor.

- Sensiz bir gün güneşsiz bir gündür, sensiz bir gece aysız bir gecedir; Sensiz bir hayat, yaşamı olmayan bir hayattır.

- Ne istediysem sende buldum. Senden öncesi yok sanki seninle doğmuşum. Beni artık bende arama. Ben sen olmuşum sevdiğim.

- Sevgilim, sana olan aşkım denizler kadar derin ve gökyüzü kadar yüksek.

- Ve ben hayatımda sana sahip olduğum için en şanslı adamım!

- Mevsimlerden yazı, günlerden pazarı, aylardan, temmuzu, renklerden pembeyi ama hepsinden çok seni seviyorum sevdiğim.

- Ben hep bir bahane bulur yine severim seni. Seni daha çok sevdirecek bir bahaneyi yine bulurum. Ben bu dünyaya seni sevmek için geldim.

- Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgârlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye!

Sevgili sözleri

- Sevgi sana hissettiklerimi anlatmak için çok zayıf bir kelimedir. Bu hayat, sana aşık olduğumu delice ifade etmek için çok küçük bir zamandır.

- Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için.

- Ne kadar cümle varsa güzellikten yana üstüne yığardım ama ben tek bir cümle seçtim. Dünyadan geçişinde sana rastlamam ve seni bulmam en büyük şansımdı. En güzel şansım seni seviyorum.

- Desem ki; Sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin... Nimettensin. (Cahit Sıtkı Tarancı)

- Ve sen sevgili... Her sabah uyandığımda düşündüğüm ilk şey, her gece zihnimde canlanan son şeysin.

- Herkes fazlasıyla sevmiş... Ben eksikleriyle sevmiştim oysa! (Özdemir Asaf)

- Belki çok uzağımdasın, belki dokunamıyorum ama her gece kalbimde uyuyorsun.

- Oksijeni bilmem ama kokun şart!

- Ve Aşk... Görmeden bir ömür aynı sevdaya her gün yeniden sevdalanmaktı.

- Seninle aynı dünyada, sensiz yaşamak ağır geliyor bana!

- Bir insan nasıl bu kadar tatlı olur aklım almıyor! Sen her zaman benim için en güzel ve tatlı olarak kalacaksın. Senin yüzünü, gözlerini, kaşlarını, kısacası hiçbir şeyini unutamamam benim güzeller güzeli sevgilim.

- Benim mutluluğum senin gözlerinde saklı.

- Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını. Mucuk!

- Aklımdan başka gidecek yerim yok mu senin?

- Sadece sev dedi gözlerin. Bense aşka müebbet yedim.

SEVGİLİYE GÜZEL SÖZLER

- Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice günleri beraber geçirmek dileğiyle.

- Sevgimi sadece gökyüzü bilsin, çünkü oranın şahitleri sayılamayacak kadar çok ve sen öyle özelsin ki sana ancak yıldızlar şahitlik yapabilir!

- Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var; onlar milyonlarca sen bir tanesin.

- Göğsündür benim için uyuduğum en rahat yatak, kalbindir benim için kendimi her zaman bulabildiğim yer. Gözlerindir benim için kaybolup gittiğim engin denizlere.

- Küçük, ince bir gül açıyor her güldüğünde yanaklarında. Uzanıp onu koparmak istiyorum, tüm dünyanın seslerinden uzakta olduğumda. Yine sarıyorum belini, kollarım uzanıyor güllerin içinden sana ve orada beliriyorsun tüm ihtişamınla.

- Bırakacağım eli hiç tutmam, tutacağım eli ise hiç bırakmam. Sahte sevgilere gül olmaktansa, gerçek sevgilere diken olurum daha iyi sevgilim!

- Gül yüzünün gülüşüne kurban olan bu can, canan için can olmuş, ey yar.

- Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin tıpkı bugün olduğu gibi, günaydın sevgilim günaydın benim en güzel günüm.

- Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum.

- Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

- Verdiğim son nefese kadar ellerim ellerinde, gözlerim gözlerinde ve sevgin tam kalbimin üzerinde olacak.

- Zaman geçer aşk buralara da uğrar elbet. Kapım sevgin için sonuna kadar açık, kalbim emrine amade. Seni bir ömür seviyor olacağım.

- Benim mutluluğum senin gözlerinde saklı...

- Gönlüm ayrılığının zehri ile hasta oldu. Fakat yine de vuslatından (kavuşmaktan) ümidini kesmedi.

- Ey Gönlümün sol yarısı, Aklıma koydum seni, aklım almadı. Yüreğime bıraktım, sana doymadı.

- Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

- Sana yemin ederim. Sana söz veriyorum söz. Değmedi değemeyecek senden başka bana iki göz

- Bir kuştun sen uçup uçup dalıma kondun ve ben sana hep çiçek açtım yine gel diye, ama sen bir rüzgara kapılıp gittin. Üşüdüm, kırıldım ama hiç unutmadım.

- Uğruna öleceğim bir gül seviyorum adı bende saklı o benim her şeyim, bir tanem uğruna öleceğim, tek aşkım sevdiğim, seni çok seviyorum.

- Geceler seni sevdiğim kadar uzun olsaydı güneş asla doğmazdı. Ben sana aşığım, ben sana tutsağım, uğruna ölecek tek aşkımsın.

Sevgiliye güzel sözler

EN İYİ SEVGİLİ SÖZLERİ

- Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen kalayım.

- Bak gözlerime, gözlerin gözlerime deysin, gözlerin gözlerim olsun sevgilim. Gözlerin son gördüğüm gözler olsun ey sevgilim.

- Anlam katan sensin güneşin doğuşuna ve batışına!

- Sen hiç denizin ortasında yemyeşil bir orman gördün mü sakın olmaz deme ben senin gözlerinde ölülerin bile bulamadığı cenneti gördüm.

- Sadece seninle darmadağın oluyorum ve sadece seninle toparlanıyorum. Aşk dediğin bu kadar.

- Gül kurur ama kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur ama kalpteki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen asla unutulmaz.

- Ey sevgili, gözlerin, dudakların, kaşların, tüm bedenin hele de o kalbin yok mu o kalbin tutsağın oldum ey sevgilim...

- Şiir biter, şair gider, çay biter, zaman biter, gece geçer, sevgim sonsuz kalır.

- Bana bu kadar güzel bakan kadının, gelinim olduğunu görmeden ölmek istemem.

- Ömür dediğin şey bu kadar kısayken neden sana sürekli seni seviyorum demeyeyim?

- Şimdi bir harita açsalar önüme ve deseler ki; "Bir yer seç!", ben yine senin olduğun şehri seçerdim.

- Aşk kendinden vazgeçerek biz olanların değil, benliğini koruyarak bir olanların yazdığı bir hikayedir.

- Yıldızlar kadar uzak bir hasrettir sana sevgim ey güzel, seninle tekrar buluşacağım güne gebe kalmışım. Çareler tükenmiş hasretine, seni canımdan çok seviyorum ey yar.

- Benim tek bildiğim seni ölümüne sevdiğimdir...

- Aşk kendinden vazgeçerek biz olanların değil, benliğini koruyarak bir olanların yazdığı bir hikayedir.

- Yıldızlar kadar uzak bir hasrettir sana sevgim ey güzel, seninle tekrar buluşacağım güne gebe kalmışım. Çareler tükenmiş hasretine, seni canımdan çok seviyorum ey yar.

- Keşke daha önce karşılaşmış olsaydık, daha önce aşık olurdum sana.

- Sevgimi sadece gökyüzü bilsin, çünkü oranın şahitleri sayılamayacak kadar çok ve sen öyle özelsin ki sana ancak yıldızlar şahitlik yapabilir!

- Bir kuştun sen uçup uçup dalıma kondun ve ben sana hep çiçek açtım yine gel diye, ama sen bir rüzgara kapılıp gittin. Üşüdüm, kırıldım ama hiç unutmadım.

SEVGİLİ İLE İLGİLİ SÖZLER

- Sen aklıma gelince, ben kendime gelemiyorum.

- Seni bağrıma değil, bağrımı ve başımı ayağının altına bastım. Yüzüm, gözüm toprak olacak, ama gönlüm daima senin aşkınla kokacak.

- Varlığınla başlayan bir günün yokluğunla bitmesine alışamadım, aklımda olduğunun yarısı kadar yanımda olsaydın hiç sensiz kalmazdım!

- Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle. Daha nice zamanları beraber geçirmek dileğiyle...

- Sen yeter ki içinden de olsa seni seviyorum de! Kulaklarım çınlasa bile yeter sevgilim.

- Susadım yeniden senin tatlı sözlerine. Ilık bir esintinin vücudumu titrettiği gibi girsin sesin yüreğimin derinliklerine.

- Yarı dalgalı olmamalı deniz… Ya tam dalgalanmalı ya da tam kudurmalı. Ya ümit vermemeli sevgiliye ya da tam sevmeli. Ya da çekip gitmeli.

- Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen kalayım.

- Sevgiliye güzel sözler söyler benim yüreğim. Dilim değil yüreğim söyler yüreğim.

- Güzelliğinin bahçesinde açan taze güller, süslemiş gülüşünü canım sevgilim.

- Annesinden dayak yediğinde yine de anne diye ağlamaktır AŞK ey sevgili...

- Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım.

Sevgiliye atılacak güzel mesajlar

SEVGİLİYE ATILACAK GÜZEL MESAJLAR

- Evet sevgili kapına geldim ve benden vazgeçtim. Sen "kim o" de yeter ki, kim olmamı istiyorsan o olmaya geldim.

- Balıkların sevgisini bilir misin? Birbirine dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler. Bende şimdi sana dokunamıyorum çünkü sen hep yüreğimdesin.

- Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var; onlar milyonlarca sen bir tanesin.

- Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek. Gündüzleri yıldızları görmek marifet, aşık olmak önemli değil, bir ömür boyu sevebilmek marifet.

- Sana kendimi anlatmak istesem seni tenha da bulamam. Seni tenhada bulsam ben kendimi bulamam.

- Bir gün sabah sabah kapıyı vursam, Kim o dersin uykulu sesinle içerden. Saçların dağınıktır, mahmursundur. Kim bilir negüzel görünürsün sevgilim, Bir sabah vakti kapıyı çalsam, Uykudan uyandırsam seni, ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten.

- "Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor, akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum." (Özdemir Asaf)

- Özgürlüğe koşmak gibi seni sevmek bebeğim.

- "Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem." (Özdemir Asaf)

- Aşk karnımı doyurmuyor belki ama ruhumu öylesine tok tutuyor ki Prensesim.

- Eskiden şiirler manasız gelirdi. Yağmur canımı sıkar, yeni doğan gün bir anlam ifade etmezdi. Şimdi senin varlığın başlı başına bir şiir, aşkın şair etti beni. Yağmurda seninle dans etmek, her yeni sabaha seninle uyanmak istiyorum sevgilim. Kalbinden daha konforlu hiçbir yerde bulunmamıştım bugüne kadar.

- Seni sevmek acıların en büyüğü olsa gerek, seni düşünürken gözyaşı dökmek yaşanabilecek en büyük sevinç demek.

- Sevgilerin en güzeli seni sevmek, özlemlerin en güzeli seni özlemek ve hayatın tadı sabah kalktığında senin var olduğunu bilmek.

- Sen güllere özenme, güller sana özensin. Üzme tatlı canını, sen güllerden güzelsin. Sevgi kadar özgür, özgürlük kadar özelsin. Gülüm sen her şeye değersin.

- Bir anımsın okuyup da bitiremediğim, bir özlemsin yalvarıp da hükmedemediğim, bir sen sensin merhaba deyip de elveda diyemediğim, bir tek bildiğim var sensiz ben hiçim.

- "Aşk; bir bakıma sobaya dokunmak gibidir. Bir defa yanarsın, izi kalır. Sonra bir daha dokunmazsın, sadece yanına yaklaşırsın." (S. Akın)

- "Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın." (Orhan Veli Kanık)

- Bu gece kayarken yıldızlar gökyüzünden ve gözümden yaşlar süzülürken dilek tutmadım, ilk defa sadece teşekkür ettim tanrıya bu gece yanımda olduğun için.

NOT : Sizlerin de bildiği sevgili sözleri, sevgiliye söylenecek güzel sözler varsa yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz.