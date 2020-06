Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Kısa bir süre önce Türkiye'ye dönen Ilıcalı, Dominik'te çekilen yarışmanın ada konseyinde görüntülü olarak bağlandı. Ilıcalı, günlerdir konuşulan Nisa ve Sercan olayına da son noktayı koydu.

"SERCAN, NİSA'YA AÇIK ARTIRMA OYUNUNDA NOT GÖNDERMİŞ"

Önceki gün yayınlanan bölümde konuyla alakalı bir ses kaydına ulaştıklarından bahseden Ilıcalı, şunları söyledi: "Survivor'da 6 Nisan günü açık arttırma oyunu çekilirken, sizin üzerinizdeki mikrofonlar kayda devam ediyor. Bu sırada Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor. Açık arttırmanın olduğu çekimlerdeki kalemi kullanarak yazılmış ve çok kısa bir not değil. Bu not bir şekilde Nisa'ya ulaşıyor. Ancak bu notta tam olarak ne yazdığını bilmiyorum. Nisa notu aldığında o dönemde yarışmada olan Gizem yanında. Gizem belki notu getiren kişi veya o notu gördü. Konuşma Nisa ile Gizem arasında geçiyor. Bu konuşmayı dinledikten sonra edindiğim intiba ise, bu konuda en yükselen ve heyecanlı kişinin Gizem olması. Gizem öyle bir seviniyor ki sanki 2 aydır haber beklediği birinden mektup almış kadar mutlu. Ancak mektubun geldiği kişi Nisa, ve konuşma ikisi arasında geçiyor."

"SERCAN VE NİSA ARASINDA İLETİŞİM KOPUKLUĞU YAŞANMIŞ"

"Nisa ise Sercan ile ilgili bu konuya sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak buna yorum katmak durumundayım. Benim gözlemim, Gizem o kadar motive ki, haber alışverişinde çok ciddi problemler yaşanmış olabilir. Yarışmacılara bu ses kaydını dinletmeyeceğiz. Ancak Sercan'a Nisa'dan bir çok haber Gizem kanalıyla geldiyse çok ciddi problemler yaşanmış ve bunlar yanlış gelmiş olabilir. Nisa'nın verdiği net cevaplar ise Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısında değil. O dönemde iki takım ayrı kamplarda ve Sercan ile Nisa arasında iletişim kurabilecekleri tek yer, oyunlarda denk geldikleri kısa anlar olabilir. Burada ben kötü niyet görmüyorum. Yanlış anlaşılma olabilir. Ancak bu net olarak iletişim kopukluğundan kaynaklandı."

Gizem

"YANLIŞIM KUSURUM OLDUYSA NİSA'DAN ÖZÜR DİLERİM"

Acun Ilıcalı'nın konuşmasının ardından söz alan Sercan Yıldırım ise, "Konuyu kapatalı çok olmuştu ancak geçen konseydeki Nisa'nın 'intikam' sözüyle yeniden alevlendi. Ben yanlış anladım herhalde bu intikam olayını. Nisa bana doğum günümde çok tatlı bir not yollamıştı. 'İyi ki doğdun' yazmıştı. Bu çok güzel ve doğal bir şeydi. Ben de Nisa'ya cevap yazmıştım. Bu olayın kendi açımdan ve Nisa açısında kapatıldığını düşünüyorum. Saçma bir şekilde alevlenmişti konu. Kimse zarar görsün istemem. Yanlışım ve kusurum olduysa Nisa'dan özür dilerim" dedi.

"BEN ERKEK ARKADAŞIMLA EVLENMEK İSTİYORUM"

Sercan'dan Nisa'ya gelen notu gören Gizem "Anlatsana çok mutluyum şu anda. Çok tatlı çünkü" ifadelerini kullanırken, Nisa'nın ise "Ama ben istemiyorum. Erkek arkadaşım var ve onunla evlenmek istiyorum" itirafları dikkat çekti.

SERCAN VE NİSA ARASINDA NE OLDU?

Geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, eleme adayı olarak Nisa'nın adını verdi. Bunun üzerine konuşan Nisa ise "İntikam almak için adımı söyleyeceğini biliyordum" dedi. Bu sözler karşısında sinirlenen Sercan ise Nisa ile arasında yaşanan her şeyin karşılıklı olduğunu belirterek Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" dedi. Bunun üzerine Nisa'nın kendisine gönderdiği notları gösteren Sercan, "Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" açıklamasını yaptı. Nisa ise bu açıklamaların ardından "Moralim bozuldu. Bir tane boş bir şey çıkarıyor, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bu bir şeyler çıkarıyor. Yok notlar varmış. Benim ona yazdığım notları biliyor musun? Doğum gününü kutladım" şeklinde konuştu.