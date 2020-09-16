Okul servisinin şoförü yolda yürüyen kadını taciz etti, o anlar kameraya kaydedildi

Beyoğlu'nda cadde üzerinde yürümekte olan bir kadına sözlü tacizde bulunan servis şoförü, tacize uğrayan kadın tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.

16.09.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:21

Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulunan servis şoförü cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
"Gel biraz gezelim" dediği kişiye önce kurşun yağdırdı, ardından cinsel organını kesti

Olay, Beyoğlu, Kasımpaşa'da dün öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dilek K. isimli kadının arkasından gelen servis minibüsü yavaşlayarak durdu. Camını açan şoför, Dilek K.'ya gideceği yere götürebileceğini söyleyerek kendisiyle gelmesini istedi.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA PANİKLEDİ

Bu istek karşısında şoka uğrayan kadın cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına almaya başladı. Görüntülendiğini fark eden servis minibüsünün şoförü ise paniğe kapılarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından sözlü tacize maruz kaldığını belirten kadın ise yaşadığı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.