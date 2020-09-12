Servis midibüsünü gelin arabası yapmak isteyen şoförün hayali gerçek oldu

Kocaeli'nde küçüklüğünden beri otobüslerin içerisine olan servis şoförü Göhkan Varoltürk, çocukluk hayalini gerçekleştirerek, kendi kullandığı midibüsünü gelin arabası yaptı.

Derince İlçesinde servis şoförlüğü yapan Varoltürk, yıllardır kendi kullandığı midibüsünü düğününde gelin aracı yapmayı hayal ediyordu. Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Varoltürk, bu hayalini gerçekleştirerek süslediği midibüsüyle evleneceği Beyza Akpınar'ın evinin önüne gitti.

''BU BENİM HAYALİMDİ''

Gelin almaya özenle süslediği midibüsle giden Gökhan Varoltürk'ü görenler evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak alkışladı. Kullandığı midibüsle gelin almaya gitmenin hayalini kurduğunu söyleyen Gökhan Varoltürk, "Bu benim hayalimdi. Zaten ben küçüklüğümden beri otobüslerin içindeyim. Bunu yapacağım dedim ve yapıp hayalimi gerçekleştirdim. Kendi aracımı baştan sona ben süsledim. Görenler çok farklı karşıladı. Gören bir daha baktı, alkışlayanlar oldu, ıslık çalanlar oldu. Çok farklı bir şey oldu. Zarf istemek için yol kesemediler, araç büyük olduğu için önüne geçemediler öyle de bir avantajımız oldu'' dedi.

Herkesin şaşırdığını ifade eden Gökhan Varoltürk, ''Ben bütün arkadaşlarıma, akrabalarıma önceden söylemiştim böyle yapacağım diye, kimse inanmamıştı bana. Ben de ''Günü gelince görürsünüz'' demiştim. Yapınca da herkes şaşırdı'' diye konuştu. Beyza Akpınar ise midibüsü görünce çok şaşırdığını ve beğendiğini söyledi.