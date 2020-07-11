Serinlemek amacıyla çaya giren amca yeğen boğuldu

Serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan amca Mahmut Uyur ve yeğeni Cebrail Uyur'dan acı haber geldi.

Öğle saatlerinde merkeze bağlı İkiztepe köyü mevkiinde Mahmut Uyar (34), beraberindeki yeğeni Cebrail Uyar (14) ile birlikte serinlemek için Batman Çayı'na girdi. Çayda bir süre yüzen amca ve yeğen, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen, Batman Belediyesi bünyesindeki dalgıç ve AFAD ekipleri, Batman Çayı'nda arama çalışması başlattı.

14 YAŞINDAKİ GENCİN CANSIZ BEDENİNE 5 SAAT SONRA ULAŞILDI

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da çalışmaları yerinde takip etti. Ekipler, bir süre sonra Mahmut Uyar'ın cansız bedenine ulaştı. Uyar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Suda kaybolan Cebrail Uyar'ın cansız bedeni ise 5 saat sonra bulundu. Bu arada, Mahmut Uyur'un bir hafta önce tatil amaçlı Almanya'dan Batman'a geldiği öğrenildi.