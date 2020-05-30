Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok işi durdurulan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, aylardır sevgilisi Cem Yılmaz ile kendisini karantinaya aldı. Alınan önlemlere uymaya özen gösteren oyuncu, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla güzel havanın tadına çıkarmak için kendisini bahçeye attı.

ÇİMLERİN ÜZERİNDE GÜNEŞLENDİ

Mart ayından beri koronavirüs önlemlerine sıkı sıkıya uyan ve evden çok fazla çıkmamaya özen gösteren Sarıkaya, TV100'ün haberine göre çimlerin üzerinde güzel havanın tadını çıkardı. Güzel oyuncu güneşlenirken köpeği de ona eşlik etti ve bir an olsun yanından ayrılmadı. Ünlü oyuncu uzun uzun köpeğinin sırtını sevdi. Serenay Sarıkaya bir ara ayağa kalkıp içecek aldı.