Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı

Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ailesinin yanına yerleşen Chloe Loughnan, arkadaşıyla sörf yaptığı sırada denizin ortasında mahsur kaldı. Güzel modelin imdadına iki kişilik bir ekip yetişti.

Karantina dönemini ailesiyle birlikte evinde geçiren Chloe Loughnan, bu sürecin ardından arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Buradan yaptığı paylaşımlarla düzgün fiziğini gözler önüne seren Chloe'nun sörf macerası hiç de umduğu gibi sonuçlanmadı. Sörf yaptığı sırada hızını alamayarak kıyıdan fazlaca açılan Chloe, sonrasında iki kişilik bir ekip tarafından kurtarıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Chloe, sürat teknesiyle gelerek kendisini kurtaranlara sosyal medya hesabından teşekkür etmeyi de unutmadı.

İşte Chloe'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar;