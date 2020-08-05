Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı adlı dizide, ikilinin sahne gereği uzunca bir süre öpüşmesi, dedikodu kazanını kaynattı. Ünlü oyuncular, birlikte çekildikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaşması ise aşk söylentilerini iyice güçlendirdi. Ayrıca, sevilen oyuncuların paylaştığı bu karelere yorum ve beğeni yağdı.

AŞK SÖYLENTİLERİ DOLAŞIYOR

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı adlı dizide, ikilinin sahne gereği uzun bir süre öpüşmeleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hayranları çiftin çok yakıştığını söyleyerek, Murat Dalkılıç ayrılığının arkasında da Bürsin ve Erçel arasındaki yakınlaşmanın olduğunu öne sürülmüştü.

KUR MU YAPIYORLAR?

Geçtiğimiz günlerde iki oyuncunun arasındaki filtre konuşması da "kur yapıyorlar" yorumlarına neden olmuştu. Kerem Bürsin o anları Instagram hikaye bölümünden yayınlamıştı. Ünlü oyuncu, Instagram'da kullandığı filtreyi Hande Erçel'in kullanmasını istememişti. Kerem Bürsin, bulduğu filtreyi Hande Erçel'e söylemeyeceğini ve sadece kendisinin bunu kullanacağını söylemişti. Hande Erçel ise, "Sen koyunca biz kaydedebiliyoruz" diye yanıt vermişti ve Kerem Bürsin de büyük şaşkınlık yaşamıştı.