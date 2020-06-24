Semih Aktekin kimdir? Prof. Dr. Semih Aktekin nereli, kaç yaşında?

Prof. Dr. Semih Aktekin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda danışman olarak çalıştı. 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı oldu.

SEMİH AKTEKİN KİMDİR?

Aktekin, 1974 yılında Ahlat'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Lisansüstü eğitim için İngiltere'ye gitti ve Nottingham Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Tarih Eğitimi programında tezsiz yüksek lisans, Okul Geliştirme ve Sürekli Mesleki Gelişim programında yüksek lisans, Öğretmen Yetiştirme programında doktora dereceleri aldı. Ülkeye döndükten sonra mecburi hizmet nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak atandı.

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda danışman olarak görev alan Aktekin, 2014-2016 yılları arasında Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü, 2016-2018 yılları arasında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü olarak çalıştı. 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı olarak atandı. Genel müdürlükleri süresince virçok proje ve faeliyeti yerine getirdi.

Farklı tarihlerde, YÖK Bologna Uzmanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliği, ÖSYM Yönetim Kurulu Üyeliği, Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu Üyeliği, TÜBİTAK SOBAG ÇPDK üyeliği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları DDK Üyeliği, UNESCO Uluslararası Öğretmen Eylem Gücü Yürütme Kurulu üyeliği, Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği (EuroClio) yönetim kurulu üyeliği ve OECD tarafından yürütülen TALIS projesi yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

YÖK tarafından 26 Mart 2020 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine vekaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, evli ve iki çocuk babasıdır.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 24 Haziran 2020'de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.