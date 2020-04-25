Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Drone ile havadan görüntülenen bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.