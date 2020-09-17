Selin Ciğerci, Senin çocuğun olmaz diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi

Bir süredir İzzet Çapa ile Uçankuş TV'de Canlı Masa isimli program sunan Deniz Akkaya, dün akşam yayınlanan bölümde Selin Ciğerci ile birbirine girdi. Telefonda laf dalaşına giren ikiliden Akkaya "İki elim yakanda olacak" diye resti çekti.

"BODRUM'DAKİ EVİNDE TAŞIYICI ANNE VAR"

İş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Dün akşam programda bu konuyu ele alan Deniz Akkaya ise çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi.

"İKİ ELİM YAKANDADIR"

Bu iddiaların üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi. Evindeki kadının taşıyıcı anne olmadığını eltisi olduğunu söyleyen Ciğerci, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Canlı yayında tartıştığı Ciğerci'nin kendisini çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya, "Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor" dedi.

"DAHA ÇOCUĞUM OLMADAN KONUŞUYORSUNUZ AYIP"

Şu an taşıyıcı anne gibi birinin olmadığını söyleyen Ciğerci, "Ben sadece isteklerimi söyledi. Ha evlatlık alırım ha o yöntemle olur. Ben sadece taşıyıcı anne istiyorum dedim. Türkiye'de bunun yasak olup olmadığını biliyor muydum sanki? Siz bana bunu söyleyeceğinize kadar koronayı bilip maske çıkardınız. Bu kadar beni çocuğumla para kazanmama taktıysanız... Daha çocuğum olmadan böyle konuşuyorsun ayıp ya" dedi.

"SANANE"

Bunun üzerine araya giren Akkaya ise "Selincim olamaz, kanunlar izin vermiyor" deyince küplere binen Ciğerci "Sana ne" diyerek öfke kustu.