Selefi dernekler silahlanıyor diyen Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, daha önce söylediği iddiasını bir kez daha tekrarlayarak "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü, bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek ifadeye çağırdı. Ünlü'nün önümüzdeki günlerde adliyeye giderek bahsettiği derneklerin ismini vermesi bekleniyor.

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'de 2 bin selefi derneğinin olduğunu belirterek, "Şahıslar pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "2 bin selefi dernek silahlanıyor" sözlerinin ardından istihbarat birimlerinin harekete geçtiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir" denilerek, "Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır." ifadelerine yer verildi.