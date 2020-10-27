Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan "Damadın İHA'larına sertifika uyarısı: Satış askıya alındı" başlıklı haberdeki, TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığına ilişkin iddiaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"SİZ İSTESENİZ DE UÇACAK, İSTEMESİNİZ DE!"

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Damadın İHA'ları değil, Milletin SİHA'ları. Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de! Ve değişen hiçbir şey olmayacak... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek! Semalarımızda Hür ve Özgür" ifadelerini kullandı.