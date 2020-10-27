Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak

27.10.2020 17:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:53

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan, TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığına ilişkin iddiaya yanıt verdi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Damadın İHA'ları değil, Milletin SİHA'ları. Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!" dedi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan "Damadın İHA'larına sertifika uyarısı: Satış askıya alındı" başlıklı haberdeki, TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığına ilişkin iddiaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"SİZ İSTESENİZ DE UÇACAK, İSTEMESİNİZ DE!"

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Damadın İHA'ları değil, Milletin SİHA'ları. Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de! Ve değişen hiçbir şey olmayacak... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek! Semalarımızda Hür ve Özgür" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak
Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak

İlgili Haberler

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı
Haber Yorumları (12)
MECZUP: yeri geldiğinde iktidarın yaptığı bana göre yanlış uygulamaları eleştiriyorum ama sırf muhalefet etmek adına selçuk bayraktarın yapmış olduğu iha lara at gözlüğüyle bakmak bir ezik gibi boş boş abuk sabuk yorumlar yapmak size hiç bir şey kazandırmaz belki karıştırıyorsunuz bu damat o ?? damat değil bu damadın yaptıkları vatana millete faydalı hizmetler bir çok askerin hayatını kurtardı bu para ile bile ölçülecek bir şey değil
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DÜRÜST OLALIM: COK DOGRU DAMADIN OLMADIGI GIBI MILLETIN MALIDA DEGILDIR TAMAMEN MILLI VE YERLIDE DEGILDIR CÜNKI BIZDE SADECE BAZI AKSAMLARI VE MONTESI YAPILIYOR BAZI PARCALAR ELEKTRONIK MOTOR DIS ÜLKELERDEN ALINIYOR DENIYOR AMA YINEDE ASKERI GÜCÜMÜZE GÜC KATIYOR BU TARTISILMAZ BIR GERCEK O YÜZDEN DAMADA TESEKKÜR BORCLUYUZ AMA SANKI BAYRAKTARIN BULDUGU YÜZDE YÜZ YERLI ÜRETIM BIR SIHA GIBI ALGI YARATILMASI DOGRU DEGILDIR
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GERÇEK GÜNDEM: gündem değiştirme çabaları tam gaz devam ediyor dolar 8. 21
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sevim Emre Miley Cyrus Şeyma Subaşı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 18:12:15. #1.14#
title