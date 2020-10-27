Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan, TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığına ilişkin iddiaya yanıt verdi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Damadın İHA'ları değil, Milletin SİHA'ları. Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!" dedi.