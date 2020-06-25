Selahattin Çuhadaroğlu kimdir? Selahattin Çuhadaroğlu kaç yaşında ne iş yapıyor? Selahattin Çuhadaroğlu hayatı ve biyografisi!

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde,Partimizden Sivas/Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, MHP tarafından parti ilkelerine aykırı hareketleri nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi listesinden düşürüldü. Selahattin Çuhadaroğlu hakkında merak edilenler haberimizde.

SELAHATTİN ÇUHADAROĞLU KİMDİR?

Selahattin Çuhadaroğlu 1947 yılında Sivas Hafik'te doğdu. Eskişehir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda 2 sene eğitim aldıktan sonra 1967 yılında mezun oldu.

Selahattin Çuhadaroğlu Eskişehir, Mardin ve Bursa'da Hava Motorlu Araçlar Komutanlığı'nda, Kayseri ve Konya Hava Birlikleri'nin çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra 1992 senesinde Hava Astsubay olarak emekli oldu.

Çuhadaroğlu 1995 yılında doğduğu yer olan Hafik'te aktif siyasete başladı. Doğru Yol Partisi (DYP) ve Saadet Partisi'nde İlçe Başkanlığı yaptı. Saadet Partisi'nden iki dönem Belediye Başkan Adayı gösterildi.

Selahattin Çuhadaroğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Sivas'a bağlı Hafik ilçesinin Belediye Başkan Adayı oldu.

SELAHATTİN ÇUHADAROĞLU