Sektörün önde gelenleri, Fahri Ustaoğlu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdiği 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi

Zirveyi düzenleyen Lobin Türkiye tarafından yapılan açıklamada, etkinlikte gıda sektöründe kalite bilincinin yerleştirilmesi ve gıda güvenilirliğinin öneminin vurgulanmasının amaçlandığının altı çizildi.

GIDADA ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞU KONUŞULDU

İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı'nda LOB'IN (Leaders Of Branding Intelligence Summit) Turkey tarafından yapılan zirvede, açılış konuşmasınıLobin Türkiye Başkanı Fahri Ustaoğlu yaptı. Siyasi temsilcilerin ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin konuşmasında sonra Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz moderatörlüğünde gıdada üretici sorumluluğu başlıklı program gerçekleştirildi. Yapılan zirvede 'Gıda güvenilirliğinin Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında da en önemli gündem maddelerinin başında yer aldı.

HABERLER.COM'A ÖZEL ÖDÜL

Bu özel gecede "Yılın Haber Sitesi" ödülü de Haberler.com ailesine layık görüldü. Ödül, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a takdim edildi.