Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler dizisi hangi yayınlanacak? Seksenler dizisi yeni sezonda kim ayrıldı?

Pandemi dönemi ile yeni sezona yeni format ile yayın hayatına başlayacak. Peki, Senler dizisinden kim ayrıldı? Seksenler dizisi oyuncuları kimler?

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

'Seksenler' dizisi geçen sezon TRT1 ekranında 60 dakikalık yeni formatı ile yayınlanmaya başlamıştı. ler dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü 17.00'de yayınlanacak. Seksenler geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da hafta içi her akşam ekranda olacak.

SEKSENLER DİZİSİNDEN KİM AYRILDI?

Seksenler dizisinin başrol oyuncularından olan Rasim Öztekin kalp rahatsızlığı nedeniyle ve koronavirüs salgını nedeniyle bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.

SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Rasim Öztekin,

Şoray Uzun,

Vural Çelik,

Ayşe Tolga,

Hacı Ali Konuk,

Osman Büyükercan