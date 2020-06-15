Şehzadeler şehri Amasya'da gezilecek yerler nerelerdir? Amasya ilçeleri nelerdir? Amasya hakkında her şey

Amasya Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölgesi'nde yer alır. Karadeniz ve karasal iklimin görüldüğü Amasya'da, bitki örtüsü bakımından zengindir. Amasya nüfusu 2019 yılına göre 337.800'dir. Şehzadeler şehri olarak bilinen il, zamanında birçok Osmanlı padişahının burada görev yaparak, padişah olmasına vesile olmuştur. Tarihi eserleri korumanın yanında bunlara gereken değeri veren şehir, takdir toplamaktadır. Ferhat ile Şirin efsanesine konu olan bu il, her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır.

AMASYA İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karadeniz ve karasal iklimin görüldüğü şehirde, yazları sıcak ve kurak, kışları karlı, yer yer yağışlıdır.Endemik bitkiler açısından yöre oldukça zengin tür(109) ve çeşitleri (246) içermektedir.

AMASYA'DA GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Amasya Kalesi: Bazı tarihçilere göre kaleyi Pontus Kralı Mithridates yaptırmıştır. Bazılarına göre ise Kumandan Karsan veya Harsana yaptırdığı için kale Harşana/Harşena ismini almıştır. Tarihte birçok kez el değiştirmiş ve çok kez tahribe uğramıştır. Görüntüsü ile hayran kalacağınız yapı, ziyaretçilerini beklemektedir.

Amasya Arkeoloji Müzesi: Amasya müzesi, 1925 yılında kurulmuştur. Tunç Çağı, Hitit, Urartu, Frig, İskit, Pers, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait birçokmedeniyetin eserlerini bir arada görmek mümkündür. Müzede çekim yapmak serbesttir.

Yedikır Baraj Gölü: Suluova ilçesinde yer alan göl, 900 hektarlık alanı kapsamaktadır. Gölün içinde piknik alanları, kuş konaklama alanı ve sosyal tesisler mevcuttur.

Şehzadeler Müzesi: Müzede heykeller, o dönemlere ait kıyafetler ve sultanların resimleri bulunmaktadır. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği müze, her biri özenle seçilmiş, dönemi yansıtan aksesuarlarıyla 15'inci ve 16'ncı yüzyıllara ait bir Anadolu Türk evinin tam olarak bugüne taşınmış halidir.

Çağlayan Köprüsü: Kaç yılında ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir.İltekin Gazi Köprüsü adıyla da bilinen bu köprü için halk arasında en çok Çalak ya da Çalık ismi kullanılır.

Amasya Aynalı Mağara

Kral Kaya Mezarları

Alçak Köprü

Yalıboyu Evleri