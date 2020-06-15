Şehzadeler şehri Amasya'da gezilecek yerler nerelerdir? Amasya ilçeleri nelerdir? Amasya hakkında her şey Bitki örtüsü bakımından zengin Amasya'nın iklimi nedir? Amasya geleneksel lezzetleri nelerdir? Ferhat ile Şirin efsanesi hakkında bilgiler haberimizde

Amasya Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölgesi'nde yer alır. Karadeniz ve karasal iklimin görüldüğü Amasya'da, bitki örtüsü bakımından zengindir. Amasya nüfusu 2019 yılına göre 337.800'dir. Şehzadeler şehri olarak bilinen il, zamanında birçok Osmanlı padişahının burada görev yaparak, padişah olmasına vesile olmuştur. Tarihi eserleri korumanın yanında bunlara gereken değeri veren şehir, takdir toplamaktadır. Ferhat ile Şirin efsanesine konu olan bu il, her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır.

AMASYA İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karadeniz ve karasal iklimin görüldüğü şehirde, yazları sıcak ve kurak, kışları karlı, yer yer yağışlıdır.Endemik bitkiler açısından yöre oldukça zengin tür(109) ve çeşitleri (246) içermektedir.

AMASYA'DA GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Amasya Kalesi: Bazı tarihçilere göre kaleyi Pontus Kralı Mithridates yaptırmıştır. Bazılarına göre ise Kumandan Karsan veya Harsana yaptırdığı için kale Harşana/Harşena ismini almıştır. Tarihte birçok kez el değiştirmiş ve çok kez tahribe uğramıştır. Görüntüsü ile hayran kalacağınız yapı, ziyaretçilerini beklemektedir.

Amasya Arkeoloji Müzesi: Amasya müzesi, 1925 yılında kurulmuştur. Tunç Çağı, Hitit, Urartu, Frig, İskit, Pers, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait birçokmedeniyetin eserlerini bir arada görmek mümkündür. Müzede çekim yapmak serbesttir.

Yedikır Baraj Gölü: Suluova ilçesinde yer alan göl, 900 hektarlık alanı kapsamaktadır. Gölün içinde piknik alanları, kuş konaklama alanı ve sosyal tesisler mevcuttur.

Şehzadeler Müzesi: Müzede heykeller, o dönemlere ait kıyafetler ve sultanların resimleri bulunmaktadır. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği müze, her biri özenle seçilmiş, dönemi yansıtan aksesuarlarıyla 15'inci ve 16'ncı yüzyıllara ait bir Anadolu Türk evinin tam olarak bugüne taşınmış halidir.

Çağlayan Köprüsü: Kaç yılında ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir.İltekin Gazi Köprüsü adıyla da bilinen bu köprü için halk arasında en çok Çalak ya da Çalık ismi kullanılır.

Amasya Aynalı Mağara

Kral Kaya Mezarları

Alçak Köprü

Yalıboyu Evleri

İç Kale

AMASYA YÖRESEL YEMEKLERİ

Hengel: Mantıya benzeyen bu yemek türü, üçgen olarak kapatılır ve kızartarak servis edilir.

Keşkek: Tavuk ve buğday hazırlanan yemek, genellikle bayramlarda ve düğünlerde yapılır.

Helle Çorbası: Un, pirinç ve tereyağı ile pişirilir.

Patlıcan Çullama: Közlenen sebzeler ile hazırlanır. Amasya'nın meşhur yemekleri arasındadır.

Yakasal Böreği: Un ve yumurta ile yapılır. Kahvaltıların vazgeçilmez yiyeceğidir.

Amasya Çöreği: Amasya'nın meşhur haşhaşlı çöreği mutlaka denemelisiniz. Hamura eklenen ceviz ve haşhaş ile yapılır.

Kalburabastı: Şerbetli tatlı Amasya'da sıklıkla tüketilir. Fıstık ile servis edilir.

Dene Hasudası: Ceviz ve pekmez ile hazırlanan tatlı soğuk tüketilir.

FERHAT İLE ŞİRİN HİKAYESİ

Amasya Sultanı, kız kardeşi için gönderilen dünürcü Ferhat'ı istemeği için olmayacak bir iş ister.Şehir'e suyu getir, Şirin'i vereyim" der, demesine de su, Şahinkayası denen uzak mı uzak bir yerdedir. Ferhat, çok isteği Şirin'i alabilmek için yol düşer. Zaman geçtikçe açılan kayalardan gelen suyun sesi işitilir sanki şehirde. Kız kardeşinin gitmesinden korkan sultan, hain planlar yapmaya başlar. Cadıyı Ferhat'ın yanına yollar. Cadı Şirin'in hastalık sebebiyle öldüğünü söyler. Şirin'i kaybetmeye dayanamayan Ferhat, elindeki külüngü fırlatır havaya, külüng gelir başının üzerine bütün ağırlığıyla oturur. Ferhat'ın başı döner, dünyası yıkılmıştır zaten "ŞİRİN !" seslenişleri yankılanır kayalarda. Ferhat'ın öldüğünü duyan Şirin, koşar kayalıklara bakar ki Ferhat cansız yatıyor. Atar kendini kayalıklardan aşağıya. Cansız vücudu uzanır Ferhat'ın yanına. Köye su gelir fakat bu dağlar iki canı birden almıştır.

AMASYA İLÇELERİ

Amasya Merkez,

Gümüşhacıköy,

Göynücek,

Hamamözü,

Merzifon,

Taşova,

Suluova