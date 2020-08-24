Yangına teslim olan mahallede, şehidin Türk bayrağını bırakmadılar

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan yangında şehidin mezarı başında duran Türk Bayrağı alevlere teslim olmadan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Camide bulunan Kur'an-ı Kerim'ler de yanmaktan kurtarılarak ilçe müftülüğüne teslim edildi.

800 HANE BOŞALTILDI

Kozan'a bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangını şiddetli poyrazın etkisi ile büyüyerek devam ediyor. Yangından dolayı bölgede bulunan 6 köyde yaklaşık 800 hane boşaltıldı. Ekiplerin gece olması sebebiyle karadan müdahalesi devam ediyor. Vatandaşların bayrağa saygısı yangın esnasında da ortaya çıktı.

KUR'AN-I KERİMİ VE TÜRK BAYRAĞINI BIRAKMADILAR

Şehidin mezarı başında bulunan bayrak çıkan orman yangınında alevlere teslim olmadan önce köylü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ayrıca bir camide bulunan Kur'an-ı Kerimler de cami içerisinden alınarak Kozan ilçe müftülüğüne teslim edildi. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan bölge insanının ihtiyaçları Kozan Kaymakamlığı koordinesinde kurulan kriz masası tarafından gideriliyor.