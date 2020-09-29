Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Seda Sayan, yaşlanmayı önlemek için yaptırdığı yüz estetiğini takipçileri ile paylaştı. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem 'Fransız askısı' olarak biliniyor.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe-yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.