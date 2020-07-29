Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Konuyla ilgili ilk paylaşımlardan biri de ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan geldi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan yakınlığıyla tanınan Seda Sayan ise kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ı etiketleyerek alkış emojisi koyan Sayan, "Sosyal medya yasası hayırlı olsun. Fake hesaplarla milletin anasına avradına sövmek artık bitti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Sayan'n paylaşımını gören Ece Erken, Bircan Bali, Selen Görgüzel Alkan ve Yeşim Ceren Bozoğlu da alkış emojisi koyarak destek verdi.

SOSYAL MEDYA YASASI NEDİR?

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması amaçlanıyor.

İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek.

Bu bildirim, Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.