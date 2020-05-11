Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sunucu Seda Akgül, 15 ilde 16, 17, 18, 19 Mayıs günlerinde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından ilginç bir paylaşım yaptı.

Yetkililere seslenen Seda Akgül, 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili, "Yetkililere yalvarıyorum; nolur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Beden ve ruhu ayıramazsınız. Artık şunu mu dedirteceksiniz; 'ya korona canımı alsın daha iyi.' Ben bunu demek üzereyim. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?" ifadelerini kullandı.

15 İLDE 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 15 ilde 16-19 Mayıs günleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, "16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz." dedi.