Dua kitabını almayan engelliyi, bıçak tehdidiyle gasbetti! Çevredekiler izleyip kameraya çekti

Adana'da 23 yaşındaki Doğan K. kendisinden bir yaş büyük olan Bahadır Yıldız tarafından bıçakla tehdit edilerek gasp edildi. Engelli gencin yanına yaklaşan gaspçı önce elindeki dua kitaplarından satmak istedi. Doğan K.'nın kitap almak istemediğini belirtmesi üzerine Bahadır Yıldız, bıçak zoruyla gencin cüzdanını aldı. Cüzdanın içine bakıp para bulamayan gaspçı oradan uzaklaşırken çevdeki bir vatandaşın yardım etmek yerine olayı telefonu ile çektiği görüldü.

ZORLA ALDIĞI CÜZDANDA PARA OLMADIĞINI GÖRÜNCE YERE ATTI

Gasp olayı, Yüreğir İlçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bahadır Yıldız, duraktaki bankta oturarak otobüs bekleyen engelli Doğan K.'nin yanına gelerek, elindeki dua kitabını satmak istedi. Doğan K. ise parasının olmadığını söyleyerek Yıldız'ı geri çevirdi. Doğan K.'ya inanmayan Bahadır Yıldız ise, üzerindeki bıçağı çıkartarak, cüzdanını vermesini söyledi. Direnen Doğan K. ile zorla cüzdanı almak isteyen Yıldız, arasında arbede çıktı. Saldırgan, Doğan K.'nin cebinden cüzdanı aldı. İçinde para olmadığını görünce de yere atıp, yürüyerek uzaklaştı.

ÇOK SAYIDA SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çok sayıda sabıkası bulunan Bahadır Yıldız'ı, 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. İfadesinden Doğan K.'nin kendisine küfür ettiğini ileri süren Yıldız, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşananları görerek olaya müdahale etmek istemeyen vatandaş cep telefonunu çıkararak olanları video kaydına aldı.