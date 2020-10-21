Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti

Geçtiğimiz günlerde 'İzmir Lokumu' isimli şarkısını çıkaran Ebru Polat, bugün sosyal medya hesabından yeni taşındığı villasına gelen faturaları paylaştı.

FATURALARI CEP YAKTI

Kendi kozmetik markasını da çıkararak adını sürekli söz ettiren Ebru Polat, ailesiyle yeni bir villaya taşındı. Bugün evine 1259 TL elektrik faturası geldiğini gören şarkıcı, "Ev mi fabrika mı belli değil" dedi. Ardından gelen 1.442 TL'lik doğal gaz faturasını öğrenin iyice sinirlenen Polat, "İyi de daha doğal gaz kullanmadık ki. Havalar sıcaktı zaten" dedi.