Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreci kapsamında geçtiğimiz hafta sonu uygulanmadı. Yaklaşık 2.5 aydır evlerinde olan vatandaşlar, kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonunda piknik yapmak için park ve bahçelere akın etti. Piknik yapan vatandaşların çöplerini toplamaması ise büyük tepki çekti.

DEMET AKALIN İSYAN ETTİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da, yurdun çeşitli yerlerinden gelen çöp birikintisi görüntülerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Akalın "Evinizde de salona mı s.çıyorsunuz?" diyerek isyan etti.