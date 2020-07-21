Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gündür kayıp olan ve eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Demet Akalın büyük tepki çekti. Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın? Varile beton dökmek ne ya" ifadelerini kullandı.

"BİZİ TERCİH ETMEDİĞİNİZ İÇİN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Sosyal medyada Akalın'ın paylaşımına eleştiri yağarken, en dikkat çeken tepki ise Datça Belediyesi'nden geldi. Datça Belediyesi, Demet Akalın'ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tatil için bizi hiç tercih etmemiş olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Umarız tercihiniz hiç değişmez..."